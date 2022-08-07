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Три райони Харкова обстріляли ракетами С-300: деталі нічної атаки

Фото: три райони Харкова вночі обстріляли ракетами С-300 (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська цієї ночі близько 04:40 обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова. Є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

За словами очільника області, ракети запущені із російського Бєлгорода, імовірно - тип ЗРК С-300.

"В Індустріальному та Немишлянському районах внаслідок влучання ракет є руйнування цивільної промислової та критичної інфраструктури. На щастя, без втрат", - повідомив Синєгубов.

Крім того, в Новобарському районі ракета впала в землю біля одного з парків, без руйнувань та постраждалих.

Також і по області росіяни завдавали ударів, а саме по Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах.

"Знову ворог знищує наш урожай. За добу - 25 гектарів! У Богодухівському районі вдень окупанти двічі наносили удари по господарствах. Масштабні пожежі на полях із пшеницею гасили рятувальники. Нагадаю, що від рук окупантів постраждали вже більше 100 с/г підприємств, а знищені - понад 220 гектарів пшениці", - зазначив Синєгубов.

Окупанти також обстрілювали населені пункти у Чугуївському районі, горіли господарчі споруди, а в Ізюмському районі унаслідок обстрілу росіян горів приватний будинок з прибудовою, є влучання по відкритих територіях.

Загалом, протягом доби через ворожі обстріли госпіталізували 2 осіб - 16-річного хлопця та 83-річного чоловіка у Чугуївському районі. Обоє постраждали від мінувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що харків'яни двічі за ніч чули вибухи в місті.

Додамо, нещодавно російські війська вдарили по житловому масиву Харкова з РСЗВ "Смерч", касетними снарядами.

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Харківракетный удар