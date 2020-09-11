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Три райони Чернівецької області покинули "червону" карантинну зону

Чернівецька область, П'ятниця 11 вересня 2020 02:14
Три райони Чернівецької області покинули "червону" карантинну зону
Фото: лікарня (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Три райони Чернівецької області перейшли до менш жорсткої зони обмежень, які викликані пандемією COVID-19. Вижницький, Глибоцький та Заставнівський райони перейшли до "помаранчевої зони".

Про це у Facebook написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Три райони Буковини - Вижницький, Глибоцький та Заставнівський - змогли перейти із "червоної" зони до менш жорсткої щодо обмежень "помаранчевої". Пов’язано це насамперед зі зменшенням кількості інфікованих", - написав він.

За словами Осачука, Герцаївський та Кельменецький райони із 14 вересня будуть у "червоній" зоні.

Нагадаємо, Україну поділили на нові зони карантину.

Міністерство охорони здоров'я України не виключає можливість введення режиму "червоної зони" по всій країні в разі погіршення епідемічної ситуації.

Раніше Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до листопада.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає можливість продовження карантину.

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