Три пункта. У Зеленского сказали, что даст передача Украине западного оружия

"Передача западного оружия позволяют Украине решить несколько задач. 1. Обнуление "военной репутации" РФ; 2. Ускорение освобождения территорий и закрытие "украинского фронта" на десятилетия; 3. Локализация конфликта на оккупированных территориях, чтобы не было разрастания и масштабирования войны", - написал Подоляк.

Напомним, что накануне заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), которое состоится 20 января, все больше среди западных политиков говорят о поставках Украине необходимого вооружения.

Так, сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря о танках, заявила, что Украина должна получить все оружие, в котором нуждается.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможности поставки странами-членами Альянса тяжелых танков Украине.

Между тем, США рассматривают возможность в рамках нового пакета помощи отправить Украине боевые бронированные машины Stryker.

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