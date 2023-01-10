Пентагон изучает возможность передачи Украине боевых машин Stryker, - Politico
США рассматривают возможность отправки Украине боевых бронированных машин Stryker в рамках предстоящего пакета помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Страйкеры" могут быть частью следующего пакета военной помощи, по словам представителя министерства обороны, который попросил не называть его имени. Администрация может объявить о новом пакете в конце следующей недели, примерно во время следующего заседания Контактной группы "Рамштайн".
Окончательное решение об их передаче еще не принято, и отправку в Украину нового типа боевых машин могут несколько отложить.
"Украинцам нужны бронетранспортеры, и, если не считать других стран, которые их предоставляют, это то, что у нас есть на вооружении. Он не так хорош, как Bradley для танкового боя, но хорош для защиты пехоты в ближнем бою", — сказал представитель Минобороны США.
Что известно о Stryker
Stryker представляют собой восьмиколесные боевые бронированные машины, созданные General Dynamics Land Systems. Они отличаются хорошей проходимостью по пересеченной местности.
Машины Stryker предназначены для оснащения механизированных бригад Армии США, созданных в начале 2000-х годов и применяются для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя.
На бронемашине устанавливается дистанционно управляемая башня Protector RWS, в которую вмонтирован 12,7-мм пулемёт M2 "Браунинг" (боекомплект 2000 патронов), или 7,62-мм пулемёт M240 (4500 патронов), или 40-мм автоматический гранатомёт Mk19 (448 гранат). Кроме того, на установке размещаются шесть дымовых гранатомётов.
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