Три фамилии. Кто может стоять за ликвидацией Пригожина: мнение экспертов

Самолет Пригожина упал через два месяца после так называемого "марша справедливости", во время которого наемники захватили командный центр в Ростове, а также направили свои колонны на столицу. По дороге "вагнеровцы" сбили несколько российских вертолетов и самолет, которые пытались их остановить.

В одном из интервью Путин заявил, что не сможет простить измену. Уже 24 июня, во время "марша справедливости", российский диктатор использовал именно это слово в адрес "вагнеровцев".

"Это не какой-то несчастный случай, это стопроцентная ликвидация. Можно сказать, вчера Путин демонстративно отметил два месяца похода на Москву. Почему через два месяца? Ликвидация Пригожина была вопросом времени. Возможно, они размышляли, как это лучше реализовать", - отметил эксперт Александр Коваленко.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), диктатор приказал сбить самолет Пригожина в качестве мести за мятеж. Без этого приказа ни Шойгу, ни Герасимов вряд ли решились бы на такую казнь.

В то же время, по мнению эксперта Александра Мусиенко, на фоне конфликта с главарем "Вагнера", Шойгу и Герасимов все же имели мотив для публичной казни, чтобы продемонстрировать свое влияние и власть.

"Я думаю, что после недоверия Путин потерял авторитет и, возможно, даже не влияет на многие процессы в России. Конечно, какие-то возможности у него есть, но сейчас идет борьба за власть между ФСБ-шным крылом и военными. Поэтому Путин вынужден смириться с тем, что происходит вокруг него, поскольку это является условием сохранения его президентства", - пояснил Мосиенко.

Авария самолета Пригожина

Вчера, 23 августа, на территории Тверской области Российской Федерации произошла авиакатастрофа с участием самолета с 10 человек на борту. Позже, как сообщила Росавиация, выяснилось, что среди пассажиров был председатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. В то же время официально смерть главаря "наемников" не подтвердили.