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Три области попали под аварийные отключения света: список

Фото: три области попали под аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В трех областях Украины ввели аварийные отключения света. Причиной тому стало то, что почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

Список областей

По данным "Укрэнерго", речь идет о таких областях:

  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Полтавской.

"Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден предоставить с 11:00 операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено", - пояснили в пресс-службе.

Как пояснили в "Укрэнерго", временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Полтавская область начала аварийные отключения

Соответствующее заявление опубликовал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Из-за напряженной ситуации в энергосистеме "Укрэнерго" применило аварийные отключения в нескольких областях Украины. Это касается и Полтавской области. Как сообщили в "Полтаваоблэнерго", с 10:46 в области начались аварийные отключения света. Действие графика почасового отключения временно прекращено", - написал он.

Напомним, что в некоторых областях Украины ввели почасовые отключения света. Со списком можно ознакомиться по ссылке.

Тем временем в Киевской области еще с понедельника из-за очередных вражеских ракетных ударов без света остаются 16 тысяч домов.

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