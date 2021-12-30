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Бойовики чотири рази порушили "тишу", поранений український військовий

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Донбас, Четвер 30 грудня 2021 07:22
Бойовики чотири рази порушили "тишу", поранений український військовий Фото: бойовики чотири рази порушили "тишу", поранений український військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 29 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Поблизу Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У бік Трьохізбенки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Новоселівки противник відкривав вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

На околицях Золотого-4 збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - середньої важкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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