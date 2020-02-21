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Три мобільних оператора без тендеру отримали 4G ліцензії у низьких діапазонах

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Рішення НКРЗІ прийнято після указу президента та постанов уряду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) видала без тендеру ліцензії трьом найбільшим мобільним операторам України: "ВФ Україна" (Vodafone), "Київстар" і "Лайфселл". Про це повідомляється на сайті комісії.

Ліцензії видали цим трьом компаніям строком на 15 років для впровадження нової радіотехнології "Міжнародна рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в діапазоні 900 МГц.

Згідно з обґрунтуванням, рішення видати ліцензії без тендеру засноване на указі президента Володимира Зеленського від 8 липня 2019 року № 497 "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу до мобільного Інтернету" та відповідного плану заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 4 грудня 2019 року № 1272

"З виконанням прийнятого рішення НКРЗІ буде досягнута мета впровадження радіотехнології LTE в так званих діапазонах низьких частот (нижче 1 ГГц), що дозволить істотно поліпшити покриття території України зв'язком і доступність послуг мобільного широкосмугового доступу", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в січні 2019 року Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке знизить вартість ліцензій на користування радіочастотним ресурсом для мобільних операторів. Згідно з рішенням, оператори мобільного зв'язку мали отримати ліцензії в діапазоні 900 МГц без тендеру.

Нагадаємо, в серпні 2019 року мобільні оператори "Київстар", Vodafone і lifecell досягли домовленості щодо перерозподілу радіочастотного ресурсу в діапазоні 900 МГц, розподіливши його для забезпечення максимального використання кожним оператором.

У липні 2019 року Олексій Гончарук, який тоді обіймав посаду керівника Офісу президента, заявив, що протягом року зв'язок четвертого покоління (4G) повинен охопити всю територію України.

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