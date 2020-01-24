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Уряд зменшив вартість ліцензій для мобільних операторів

Новини » Економіка     24.01.2020 - 15:51
Уряд зменшив вартість ліцензій для мобільних операторів
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мобільні оператори заощадять 300 млн грн

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення, яке зменшить вартість ліцензій на користування радіочастотним ресурсом для мобільних операторів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації України.

Як зазначили в прес-службі, згідно з рішенням, оператори мобільного зв’язку отримають ліцензії у діапазоні 900 МГц без тендеру, тобто поновлять свої вже існуючі ліцензії.

"Використання саме цих частот дозволяє покривати більшу територію однією базовою станцією у порівнянні з більш високими діапазонами. Нові ліцензії технологічно нейтральні. Це означає, що оператори зможуть розвивати не тільки свої мережі 4G, але й впроваджувати більш сучасні технології", - повідомили в міністерстві.

За даними прес-служби, рішенням уряду зменшено вартість ліцензій на користування радіочастотним ресурсом. Це зроблено за рахунок змінення механізму оплати - щорічне збільшення кроку платежів для кожного наступного року після 5 років дії ліцензії знижено з 10% встановленої вартості до 5%. Таким чином протягом усього строку дії ліцензій (а це від одного року до 13, в залежності від того, який термін дії ліцензії обере для себе кожен оператор) оператори заощадять понад 300 млн грн.

"Важливо, що при отриманні нових ліцензій оператори повністю оплатять їх цього року. А це - близько 900 млн грн надходжень до бюджету країни", - йдеться в повідомленні.

Уряд зменшив вартість ліцензій для мобільних операторів

Нагадаємо, в серпні 2019 року мобільні оператори "Київстар", Vodafone і lifecell досягли домовленості щодо перерозподілу радіочастотного ресурсу в діапазоні 900 МГц, розподіливши його для забезпечення максимального використання кожним оператором.

У липні 2019 року Олексій Гончарук, який тоді займав посаду керівника Офісу президента, заявив, що протягом року зв'язок четвертого покоління (4G) має охопити всю територію України.

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