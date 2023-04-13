За три месяца в Средиземноморье погибли более 440 мигрантов

За первые три месяца 2023 года в центральном Средиземноморье погиб 441 мигрант или беженец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa .
Международная организация по миграции заявила, что это самое большое количество погибших с 2017 года. Генеральный директор организации Антониу Виторину заявил, что за последние 9 лет на этом маршруте зафиксировано более 20 тысяч смертей.
"Боюсь, что эти цифры уже стали нормой. Государства должны отреагировать", – заявил он.
Напомним, что на днях сообщалось о судне с примерно 400 людьми на борту, которое дрейфовало и начинало тонуть между Грецией и Мальтой.
А до этогонесколько лодок с мигрантами затонули у побережья Туниса, пытаясь попасть в Италию.
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