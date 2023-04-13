За три месяца в Средиземноморье погибли более 440 мигрантов

За первые три месяца 2023 года в центральном Средиземноморье погиб 441 мигрант или беженец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa .

Международная организация по миграции заявила, что это самое большое количество погибших с 2017 года. Генеральный директор организации Антониу Виторину заявил, что за последние 9 лет на этом маршруте зафиксировано более 20 тысяч смертей. "Боюсь, что эти цифры уже стали нормой. Государства должны отреагировать", – заявил он.