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За три месяца в Средиземноморье погибли более 440 мигрантов

Фото: в 2023 году в Средиземноморье погиб 441 мигрант (GetyImages)
Автор: Антон Малиновский

За первые три месяца 2023 года в центральном Средиземноморье погиб 441 мигрант или беженец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa .

Международная организация по миграции заявила, что это самое большое количество погибших с 2017 года. Генеральный директор организации Антониу Виторину заявил, что за последние 9 лет на этом маршруте зафиксировано более 20 тысяч смертей.

"Боюсь, что эти цифры уже стали нормой. Государства должны отреагировать", – заявил он.

Напомним, что на днях сообщалось о судне с примерно 400 людьми на борту, которое дрейфовало и начинало тонуть между Грецией и Мальтой.

А до этогонесколько лодок с мигрантами затонули у побережья Туниса, пытаясь попасть в Италию.

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Средиземное море