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Три страны обвинили КНДР в попытке украсть военные секреты для своей ядерной программы

Иллюстративное фото: КНДР пытается украсть военные секреты для своей ядерной программы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Хакеры Северной Кореи пытаются украсть военные секреты других стран, чтобы поддержать свою программу по созданию ядерного оружия.

Об этом сказано в докладе Федерального бюро расследований США, Агентства национальной безопасности США, Национального центра кибербезопасности Великобритании и Национальной разведывательной службы Южной Кореи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечается в докладе, хакеры, которых исследователи кибербезопасности называют группировкой Anadriel, атаковали или взламывали компьютерные системы целого ряда оборонных и инженерных компаний, включая производителей танков, подводных лодок, военных кораблей, истребителей, ракет и радарных систем. 

Anadriel является подразделением шпионского агентства Пхеньяна.

"Глобальная операция кибершпионажа, которую мы разоблачили сегодня, показывает, на что готовы пойти спонсируемые государством (Северной Кореей - ред.) субъекты для реализации своих военных и ядерных программ", - заявил Пол Чичестер из Национального центра кибербезопасности Великобритани.

По данным ФБР хакеры из Anadriel использовали уязвимости в программном обеспечении для проведения кибератак, включая вредоносное ПО и фишинг, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным и информации.

Они пытались получить спецификациях и проектные чертежи по переработке и обогащению урана, а также по ракетам и системам противоракетной обороны.

ФБР на этом фоне призвало компании, которые работают в оборонной, аэрокосмической, ядерной и машиностроительной отраслях, "сохранять бдительность при защите своих сетей от киберопераций, спонсируемых Северной Кореей".

 

Что предшествовало

Напомним, Северная Корея имеет в своем распоряжении ядерное оружие. Также страна неоднократно проводила ядерные учения. В рамках таких тренировок КНДР совершает пуски баллистических ракет, что создает напряжение в регионе.

В частности, в конце апреля стало известно об учениях по ядерной контратаке, которые провели в Северной Корее.

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Соединенные Штаты АмерикиВеликобританияЮжная КореяСеверная КореяЯдерное оружие