Три страны НАТО выделят 500 млн долларов на поставку американского оружия Украине

Речь идет о программе PURL (Priority Ukraine Requirements List) - перечень приоритетных потребностей Украины, предусматривающий быструю поставку американских систем вооружения, в частности для усиления противовоздушной обороны.

В рамках первого пакета Швеция, Дания и Норвегия вместе профинансируют закупку оборонного оборудования США на сумму 500 миллионов долларов.

Как уточнило правительство Осло, Норвегия предоставит 1,5 миллиарда крон, то есть около 135 миллионов долларов США.

"Это важная инициатива НАТО и США. Она помогает обеспечить быстрое получение Украиной жизненно важного военного оборудования для самозащиты, а также укрепляет сотрудничество между Соединенными Штатами и европейскими странами в поддержке Украины", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Инициатива предусматривает серию пакетов, которые разрабатываются Соединенными Штатами в сотрудничестве с НАТО и Украиной.

В первой очереди речь идет о боеприпасах к системам ПВО Patriot, а также другом критически важном вооружении.

Кроме участия в PURL, Норвегия также продолжает финансировать свою масштабную программу поддержки Украины и соседних стран в рамках пакета Нансена.

Общие расходы на 2025 год, по словам правительства, достигнут 85 миллиардов норвежских крон (7,7 млрд долларов США).

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за еще одно решение в рамках инициативы о закупке американского вооружения.

"Спасибо премьеру Швеции Ульфу Кристерссону, премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере, премьеру Дании Метте Фредериксен и генеральному секретарю НАТО Марку Рютте", - написал он в Telegram.

Президент отметил, что это очень сильная инициатива, которая значительно увеличивает наш потенциал защиты жизни.

"Вчера 500 млн евро от Нидерландов, теперь еще решение на полмиллиарда долларов. Это будет ощущаться. И это будет хорошим примером для других стран НАТО, чтобы усилить связи между Америкой и Европой в контексте безопасности и чтобы гарантировать защиту от российских ударов", - добавил Зеленский.

Он отметил, что Украина так же ценит и большой вклад своих нордических партнеров не только в поставки оружия, но и в развитие наших совместных оборонных производств и силы украинского оборонного производства.

"Такие шаги являются новой реальной основой для безопасности всей нашей Европы долгосрочно. Россия никогда не превратит Европу в континент войны, и именно благодаря нашим совместным усилиям сейчас гарантируем, что мир будет царить", - подчеркнул президент.