Три страны НАТО хотят создать подразделение для разминирования Черного моря, - Bloomberg

По словам двух неназванных чиновников, три члена НАТО еще прорабатывают детали такой инициативы, но могут создать соответствующее подразделение уже в следующем месяце.

Официальные лица также добавили, что инициатива будет носить исключительно мирный характер и "не приведет в Черное море ни одного нового корабля НАТО".

Один из чиновников уточнил, что цель миссии - показать, что три страны способны самостоятельно решить такую проблему.

При этом, как уточняет издание, создание подразделения для обезвреживания мин станет первым крупным совместным действием союзников в Черном море после того, как российские солдаты начали полномасштабную войну против Украины.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе возле турецкого грузового судна прогремел взрыв. Оно направлялось в украинский порт Измаил по Черному морю.

Экипаж судна допускает, что взорваться могла морская мина. Черное море загрязнено ими после вторжения российских оккупантов в Украину.