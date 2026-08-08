Три кольца ПВО и триллион рублів убытков: Зеленский об ударах вглубь РФ

Три кольца ПВО вокруг Москвы

По словам Зеленского, чтобы создать мощное поле защиты вокруг Москвы, россияне стащили системы ПВО со всех уголков своей обширной территории. Несколько меньшую защиту обустроили вокруг Санкт-Петербурга.

В то же время президент подчеркнул, что любая система ПВО имеет предел возможностей.

"Сколько бы у тебя ни было ПВО, в любом случае ПВО разряжается, и все равно мы будем находить технологии, чтобы им соответствовать, чтобы они это чувствовали", - отметил глава государства.

Удар по логистике РФ на триллион рублей

Зеленский рассказал, что в ответ на российские удары по украинской логистике Силы обороны провели операцию против логистики врага.

"Там впечатляющие потери – триллион рублей. Это была очень успешная операция украинских сил", - заявил президент.

По его словам, в операции были вовлечены Вооруженные силы, Силы специальных операций, ГУР, Служба безопасности и Служба внешней разведки. Президент подчеркнул, что во время дальнобойных и средней дальности ударов украинские силы действуют объединены.