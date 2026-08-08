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Три кольца ПВО и триллион рублів убытков: Зеленский об ударах вглубь РФ

22:38 08.08.2026 Сб
2 мин
Ради защиты Москвы враг был вынужден обнажить другие направления
aimg Валерия Абабина
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)

Россия стянула под Москву три кольца противовоздушной обороны, собрав системы со всей своей территории. Впрочем, это не спасло врага от ущерба на триллион рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Три кольца ПВО вокруг Москвы

По словам Зеленского, чтобы создать мощное поле защиты вокруг Москвы, россияне стащили системы ПВО со всех уголков своей обширной территории. Несколько меньшую защиту обустроили вокруг Санкт-Петербурга.

В то же время президент подчеркнул, что любая система ПВО имеет предел возможностей.

"Сколько бы у тебя ни было ПВО, в любом случае ПВО разряжается, и все равно мы будем находить технологии, чтобы им соответствовать, чтобы они это чувствовали", - отметил глава государства.

Удар по логистике РФ на триллион рублей

Зеленский рассказал, что в ответ на российские удары по украинской логистике Силы обороны провели операцию против логистики врага.

"Там впечатляющие потери – триллион рублей. Это была очень успешная операция украинских сил", - заявил президент.

По его словам, в операции были вовлечены Вооруженные силы, Силы специальных операций, ГУР, Служба безопасности и Служба внешней разведки. Президент подчеркнул, что во время дальнобойных и средней дальности ударов украинские силы действуют объединены.

Напомним, в последние недели Силы обороны системно избивают по российской логистике. В частности, украинские дроны атаковали не менее 10 составов российского маркетплейса Wildberries – в Пензе, Волгограде, Рязани, Владимирской области и других регионах. На местах ударов загорались масштабные пожары.

Эти атаки больно ударили по российской логистике : маркетплейс уже вынужден выводить часть мощностей за границу

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