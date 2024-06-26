Украинцы в Словакии могут получить денежную помощь: как подать заявку
Украинцы в Словакии могут получить помощь УВКБ ООН и ЮНИСЕФ. Сумма выплаты зависит от уровня социальной незащищенности семьи.
РБК-Украина со ссылкой на публикацию Unhcr рассказывает, как получить помощь.
Как украинцам получить помощь
УВКБ ООН и ЮНИСЕФ по новой программе на 2024 год будут поддерживать беженцев/людей, имеющих временную защиту ("odidenec"), искателей убежища и лиц без гражданства в Словакии, которые считаются особенно уязвимыми в соответствии с критериями.
Кто может претендовать на помощь:
- люди, прибывшие в Словацкую Республику после 1 января 2024 года и экономически неблагополучные (не имеют постоянной работы или постоянного источника дохода или источника дохода ниже прожиточного минимума)
- или не получают пособия от Управления труда, социальных вопросов и семьи Словакии (Úrad práce)
- и соответствуют одному из нижеследующих критериев: является отцом/мамой-одиночкой или опекуном с 2 или более детьми, или в семье есть 3 или больше детей, или является отцом-одиночкой или имеете по крайней мере одного ребенка в возрасте до 3 лет, или в семье есть ребенок или лицо с инвалидностью, или человеку за 60 лет и больше, но у него нет работающего взрослого члена семьи, или у человека есть серьезное заболевание
Во время собеседования у кандидата на помощь потребуют подтверждающие документы об инвалидности или медицинском положении, а также письмо об отказе Úrad práce.
УВКБ ООН будет рассматривать все заявления от пожилых людей, взрослых с ограниченными возможностями без детей и взрослых с серьезными заболеваниями. Для регистрации необходимо иметь номер телефона.
Как подать заявку на помощь
Записаться на собеседование можно по телефону на линию доверия организации. Бесплатная линия: 0 800 22 12 30 (звонки со словацкого тел. номера), платная линия: +421 2 22 11 56 50 (звонки из не словацких номеров).
После того как человек подаст заявку, УВКБ ООН проведет предварительную проверку. Затем кандидату отправят SMS-сообщение с датой и местом личной регистрации.
Какие документы нужно иметь на собеседовании:
- паспорт, идентификационный номер или любой другой документ, удостоверяющий личность
- словацкий номер [Rodne cislo], выданный во время предоставления временной защиты или удостоверения искателя убежища/беженца
- словацкий телефонный номер
- номер словацкого банковского счета/IBAN и банковский договор (если он есть у человека)
- словацкий юридический документ об опеке (при наличии)
- документы, предоставленные Úrad práce, подтверждающие, что вам было отказано в помощи
- документы, подтверждающие состояние здоровья и/или инвалидность
Важно, чтобы при оформлении помощи присутствовали все члены семьи. Если член семьи испытывает серьезные проблемы с передвижением или ограниченные возможности, вы можете сообщить об этом во время собеседования.
Перед оказанием помощи данные человека будут проверяться. Решения иногда приходится ждать до 4 недель. Человеку придет SMS-сообщение о результате.
Как происходит выплата
Выплаты могут производить через Western Union, для этого человеку отправят SMS с кодом. При получении денег нужно при себе иметь действительный документ, удостоверяющий личность.
Сумма пособия рассчитывается исходя из количества членов семьи, их возраста и категории уязвимости семьи. Приблизительную сумму можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора.
Ранее мы писали о том, что с 1 июля в Словакии заработают новые условия для беженцев.
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