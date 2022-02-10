Три елементи. Україна запропонувала свою стратегію безпеки в Європі

Перший елемент

Зміцнення усталених блоків і організацій, таких як ЄС і НАТО, а також їх зміцнення додатковими малими альянсами. Додаткові Малі альянси можуть стати розширенням і зміцненням для ЄС і НАТО. Їх розвиток сприятиме гнучкості всієї архітектури безпеки, а децентралізація дозволить зберегти стійкість в період антагонізму в міжнародних відносинах. В результаті нові альянси інтегруються в новий порядок безпеки.

Україна має три компактні альянси, зокрема, Люблінський трикутник з Литвою і Польщею, асоційоване тріо з Грузією і Молдовою, це формат відносин з Туреччиною.

Другий елемент

Пакети санкцій на випадок криз, а також "сміливість" їх застосувати проти тих, хто зазіхає на основи порядку безпеки.

"В ЄС розробили такий пакет санкцій проти Росії. Навіть коли ми врегулюємо нинішню кризу, яку створила Росія, цей пакет санкцій залишиться готовим. Він продовжить бути стримуючим фактором для будь-яких спроб зазіхати на європейську архітектуру безпеки надалі", - заявив Кулеба.

Третій елемент

Готовність до нових великих амбіцій. Зокрема, вступ України до ЄС і НАТО.

"Україна і є саме той потенціал Європи, який здатний вивести її на новий рівень впливу на глобальній арені. Для цього потрібно відкинути страхи, уявну втому від розширення і нерішучість, подивитися своїми очима на майбутнє. Потрібно поглянути на Україну через призму ваших відносин з Україною, а не через призму відносин з Росією", - заявив Кулеба.