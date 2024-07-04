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Три дрона атаковали подстанцию возле ЗАЭС, есть раненые, - МАГАТЭ

Четверг 04 июля 2024 19:33
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Три дрона атаковали подстанцию возле ЗАЭС, есть раненые, - МАГАТЭ Фото: Запорожская АЭС (wikimedia.org)
Автор: Наталья Кава

Одна из электроподстанций вблизи города Энергодар была атакована тремя беспилотниками. Ранения получили 8 работников Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

Как отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, эти неоднократные атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизни людей и должны быть прекращены.

Находящиеся на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ сообщили, что увидели густой дым и услышали взрывы со стороны распределительного устройства после того, как им сообщили, что беспилотники попали в близлежащий лес. Подстанция находится за пределами самой площадки ЗАЭС. Пока эксперты МАГАТЭ не сообщают о каких-либо последствиях на площадке.

Позже представителям МАГАТЭ сообщили, что неподалеку от города Энергодар было три удара беспилотников. Они попали в одну из электрических подстанций, ранив восьмерых работников, один из которых нуждался в медицинской помощи. Вероятный удар также нанес утечку масла по меньшей мере из одного из двух трансформаторов подстанции, повредил верхнюю часть одного из них, а также соединительную линию.

В результате пострадавшая подстанция "Радуга" выведена из строя, но Энергодар и прилегающая промышленная зона все еще получают электроэнергию. Подстанции являются жизненно важными частями системы производства, передачи и распределения электроэнергии.

Ситуация с ЗАЭС

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре Запорожской области, была оккупирована в 2022 году во время российского вторжения в Украину. С тех пор оккупанты пренебрегают мерами безопасности, хранят технику и удерживают персонал на станции.

Поэтому ЗАЭС неоднократно отключалась от энергосистемы Украины. Дополнительную опасность для станции создал подрыв Каховской ГЭС русскими войсками 6 июня 2023 года.

Недавно из-за обстрела и пожара была разрушена станция внешнего радиационного мониторинга. Она располагается у ЗАЭС.

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