За трое суток энергетики вернули свет более 16 тысяч семей, - ДТЭК

За последние трое суток энергетики компании ДТЭК вернули свет более 16 тысяч семей в Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях, которые были без света из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Всего за последние три дня в Днепропетровской области, которая уже почти ежедневно оказывается под вражескими ударами, удалось восстановить электричество для 8,9 тысячи семей местных жителей.

Вместе с тем в Донецкой области, которая остается регионом самых тяжелых боев, энергетикам удалось с разрешения военных выполнить ремонты и вернуть свет в дома 7,3 тысячи семей, чьи дома обесточивались в результате обстрелов.

На этой неделе пострадали и сети Киевской области: энергетики оперативно восстановили свет для жителей Бориспольского района, которые остались без электроснабжения из-за утренней атаки ударными дронами.

Как только ситуация стабилизировалась, ремонтные бригады компании начали ремонтные работы. Сейчас все жители области снова со светом.

Сегодня утром оккупанты обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова.

В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Массированный обстрел Украины 25 декабря

Ночью российские силы использовали дроны-камикадзе иранского производства Shahed, а уже утром начали массированный обстрел территории Украины ракетами и баллистическими снарядами. Взрывы раздавались в ряде областей. Президент Владимир Зеленский позже сообщил, что в ходе атаки российская сторона выпустила более 70 ракет и более 100 дронов.