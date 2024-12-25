ua en ru
Ср, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

За трое суток энергетики вернули свет более 16 тысяч семей, - ДТЭК

Среда 25 декабря 2024 17:07
UA EN RU
За трое суток энергетики вернули свет более 16 тысяч семей, - ДТЭК Фото: за трое суток энергетики вернули свет более 16 тысяч семей (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

За последние трое суток энергетики компании ДТЭК вернули свет более 16 тысяч семей в Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях, которые были без света из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Всего за последние три дня в Днепропетровской области, которая уже почти ежедневно оказывается под вражескими ударами, удалось восстановить электричество для 8,9 тысячи семей местных жителей.

Вместе с тем в Донецкой области, которая остается регионом самых тяжелых боев, энергетикам удалось с разрешения военных выполнить ремонты и вернуть свет в дома 7,3 тысячи семей, чьи дома обесточивались в результате обстрелов.

На этой неделе пострадали и сети Киевской области: энергетики оперативно восстановили свет для жителей Бориспольского района, которые остались без электроснабжения из-за утренней атаки ударными дронами.

Как только ситуация стабилизировалась, ремонтные бригады компании начали ремонтные работы. Сейчас все жители области снова со светом.

Сегодня утром оккупанты обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова.
В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Массированный обстрел Украины 25 декабря

Ночью российские силы использовали дроны-камикадзе иранского производства Shahed, а уже утром начали массированный обстрел территории Украины ракетами и баллистическими снарядами. Взрывы раздавались в ряде областей. Президент Владимир Зеленский позже сообщил, что в ходе атаки российская сторона выпустила более 70 ракет и более 100 дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Электроэнергия
NEWS
Ситуация с энергоснабжением в Украине начала улучшаться
Ситуация с энергоснабжением в Украине начала улучшаться
DAILY
Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил
Милан Лелич, Роман Кот Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил