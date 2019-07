Три дні музики — у Києві завершився UPark Festival

Київ. 18 липня, 2019-го. Джаред Лето на Пішохідному мості грає на гітарі. Неподалік на півострові просто неба Іван Дорн, Женя Галич, Alyona Alyona слухають разом Die Antwoord. У місті добігає свого фіналу UPark Festival 2019.

Фестиваль пройшов втретє і зібрав понад 30 000 осіб. За три дні на території Sky family Park гості почули лайви Bring Me The Horizon, Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord, Rag'n'Bone Man, Missio, MØ, Pale Waves, Nothing But Thieves та SWMRS. За українську музику відповідали на фесті — TBPOFT та Іван Дорн. Останній, до речі, під час свого лайву представив дві колаборації — зі своєю дочкою Василісою та Юлією Юріною (YUKO).

Джаред Лето, вже за традицією, запросив прихильників на сцену, а Олівер Сайкс з Bring Me The Horizon викликав на скрім-батл свого фана. Missio, зі свого боку, закликали до єдності не тільки у соцмережах, а й у реальному житті. MØ, без перебільшень, провела свій перший лайв в Україні з публікою, відтанцювавши з фанами від початку і до кінця шоу. З молодих артистів найбільший натовп зібрав автор хіта Human — Rag N Bone Man, а наймасштабнішим хедлайнером, за кількістю відвідуваності, стали Die Antwoord.

Серед українських музикантів, що прийшли підтримати колег на фествалі, були помічені Олег Михайлюта, Alyona Alyona, Даша Коло мієць, та гурти O.Torvald, «Друга Ріка», Kazka, YUKO, [о].

Окрім музики цьогоріч на фестивалі розмістились десятки фото та б'юті зон, діджей-плейсів, сап- та вейк станції, басейн, бари та фудкорти. За словами організаторів, нова локація фестивалю відповідає всім вимогам для проведення такого івенту. Нагадаємо, раніше фестиваль проводився на стадіоні Динамо та НСК Олімпійський.

«Я не можу сказати, коли й у якому форматі відбудеться наступний UPark Festival. Перш за все, ми ставимо собі за мету привозити артистів, які наразі задають ритм світовій музичній індустрії, змінюють її та дивують нас своїми видовищними шоу. Muse, RHCP, Die Antwoord… ми самі собі поставили високу планку, і тепер головне — не підвести глядачів», — Микола Ісідоров, організатор UPark Festival.