Три чверті українців роблять продуктові запаси на зиму

Три чверті українців (75%) зазвичай роблять запаси на зиму, тоді як не займається цим 23% жителів країни. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

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За даними опитування, у цьому році найбільш поширеними в Україні видами зимових продуктових запасів є закачування консервації / солінь (69%) і варений / соків (61%).

Також близько половини українців робили в цьому році закладку овочів в льох (49%) і заморожували овочі (48%). Менш популярними серед українців видами зимових продуктових запасів є заготівля сухофруктів (36%), заморожування м'яса (33%), закупівля продуктів тривалого зберігання - цукор, крупи, макарони - (31%) та м'ясну консервування (18%).

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Серед тих українців, хто в цьому році займався консервацією і соліннями, найбільш популярними її видами є огірки (85%) і томати (77%). Далі за популярністю йдуть лечо і перець (48%), овочеве асорті (46%), баклажани (38%), овочеві салати (36%), гриби (35%), кабачкова / баклажанна ікра (32%), томатна паста (26%), готові овочеві страви (23%). Найменше українці самостійно консервують кукурудзу / квасоля / зелений горошок (14%) та буряк (12%).

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Опитування проводилося в період з 25 жовтня по 5 листопада 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, серед українців осінь найчастіше асоціюється або з такими малоприємними явищами, як дощ, сніг, туман, вітер, похолодання (33%), або з більш приємними золотий часом, падолистом, бабиним літом, оксамитовим сезоном (30%).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, майже половина українців (45%) заявили, що їх витрати на оплату послуг ЖКГ у жовтні 2019 року зросли порівняно з жовтнем 2018 року.