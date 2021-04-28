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У центрі Риги горів хостел: вісім людей загинули

Новость на русском → Рига, Середа 28 квітня 2021 10:51
У центрі Риги горів хостел: вісім людей загинули Фото: пожежа виникла в приміщеннях, де зазвичай живуть іноземці (delfi.lv)
Автор: Андрій Василюк

У Ризі на вул. Меркеля 8, 28 квітня вранці загорівся хостел. За попередніми даними, в результаті пожежі загинули вісім осіб.

Про це повідомляє Delfi.

Як розповіли в Державній пожежно-рятувальній службі Латвії (VUGD), сигнал про загоряння надійшов на пульт чергового близько 5 ранку: горів коридор і житлові приміщення, а також дах шестиповерхової будівлі. Площа загоряння склала близько 140 кв.метрів. На місці працюють понад 50 пожежників.

Начальник оперативного управління VUGD Яніс Грінбергс заявив LTV, що в будівлі встановлені залізні двері з кодовим замком, і це ускладнило роботу пожежників.

На місці пожежі знайдено тіла восьми загиблих. Ще дев'ять людей постраждали, всього евакуйовано 20 осіб. Мер Риги Мартіньш Стакіс повідомив, що пожежа виникла в приміщеннях хостелу, де більшість постояльців - іноземці.

У лікарню в стані середньої тяжкості доставили шістьох людей, повідомила агентству LETA представник служби невідкладної медичної допомоги Ілзе Букша. Частина з них госпіталізована з опіками, інші - з отруєнням продуктами горіння.

"Трагедія сталася на вул. Меркеля, 8. За публічно доступною інформацією, в будівлі знаходиться хостел Japanese Style Centrum і офіси низки підприємств. За даними Delfi.lv, деякий час тому в приміщеннях хостелу, можливо, проводилися незаконні роботи з перепланування: були об'єднані дві квартири", - зазначає видання.

Поліція почала кримінальний процес у зв'язку зі злочином проти громадського порядку і безпеки.

Нагадаємо, раніше в результаті вибуху кисневого бака в іракській лікарні для хворих COVID-19 загинуло щонайменше 82 людини, ще 110 постраждали.

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