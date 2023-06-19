Три аспекта. Шмыгаль рассказал о темах, которые поднимут на конференции по восстановлению Украины

На конференции по восстановлению Украины, которая пройдет на этой неделе в Лондоне, обсудят, в частности, быстрое восстановление государства и привлечение частных инвестиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.
21-22 июня в Лондоне пройдет международная конференция по восстановлению Украины. Шмыгаль отметил, что это продолжение движения к большому восстановлению, которое начало еще год назад в Лугано (Швейцария).
Премьер подчеркнул, что цель Украины - мобилизовать как можно больше международной поддержки и наладить механизмы, по которым эта помощь будет поступать своевременно и ритмично.
По его словам, речь идет как о скором восстановлении, так и о долгосрочной реконструкции.
Он отметил, что по оценке Всемирного банка на так называемое Rapid recovery Украины в 2023 году нужно 14,1 млрд долларов. При этом сумма не включает последствия, вызванные подрывом Каховской ГЭС. Сейчас уже идет работа над точной оценкой нанесенного врагом ущерба.
Шмыгаль сообщил, что во время конференции в Лондоне внимание будет сосредоточено на трех основных аспектах.
Премьер отметил, что по результатам конференции в Лондоне Украина ожидает подписания ряда важных соглашений, меморандумов, деклараций, которые ускорят наше восстановление и развитие.
Нынешняя Конференция по восстановлению Украины (URC 2023) пройдет в Лондоне 21 и 22 июня.
В конференции должны принять участие более тысячи иностранных чиновников из 61 государства, представители неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.
На конференции выступят президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Украины Владимир Зеленский, Шмыгаль и премьер-министр Британии Риши Сунак.
На ней будут обсуждать реформы, необходимые для послевоенного восстановления Украины, стимулирования торговли и инвестиций, восстановления человеческого капитала. Также внимание будет уделено энергетическому восстановлению Украины и разминированию.
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