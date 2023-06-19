Три аспекта. Шмыгаль рассказал о темах, которые поднимут на конференции по восстановлению Украины

21-22 июня в Лондоне пройдет международная конференция по восстановлению Украины. Шмыгаль отметил, что это продолжение движения к большому восстановлению, которое начало еще год назад в Лугано (Швейцария).

Премьер подчеркнул, что цель Украины - мобилизовать как можно больше международной поддержки и наладить механизмы, по которым эта помощь будет поступать своевременно и ритмично.

По его словам, речь идет как о скором восстановлении, так и о долгосрочной реконструкции.

Он отметил, что по оценке Всемирного банка на так называемое Rapid recovery Украины в 2023 году нужно 14,1 млрд долларов. При этом сумма не включает последствия, вызванные подрывом Каховской ГЭС. Сейчас уже идет работа над точной оценкой нанесенного врагом ущерба.

Шмыгаль сообщил, что во время конференции в Лондоне внимание будет сосредоточено на трех основных аспектах.

Первый - это быстрое восстановление . Энергетика, критическая и социальная инфраструктура, особенно восстановление жилья. Украине нужно мобилизовать нужный для восстановления ресурс. В ходе конференции пройдет заседание Межведомственной Координационной Платформы доноров Украины, так называемого "финансового Рамштайна". Наша страна рассчитывает на эффективные решения.

. Энергетика, критическая и социальная инфраструктура, особенно восстановление жилья. Украине нужно мобилизовать нужный для восстановления ресурс. В ходе конференции пройдет заседание Межведомственной Координационной Платформы доноров Украины, так называемого "финансового Рамштайна". Наша страна рассчитывает на эффективные решения. Второй - привлечение частных инвестиций . Украина представит наиболее перспективные направления для инвестирования, сделает важный шаг в вопросе страхования военно-политических рисков для инвесторов.

. Украина представит наиболее перспективные направления для инвестирования, сделает важный шаг в вопросе страхования военно-политических рисков для инвесторов. Третий аспект - регионы. Страна хочет активизировать горизонтальные связи между украинскими общинами и международными партнерами по реализации проектов восстановления. Более 200 проектов уже стартовало. Украина хочет, чтобы их было гораздо больше.

Премьер отметил, что по результатам конференции в Лондоне Украина ожидает подписания ряда важных соглашений, меморандумов, деклараций, которые ускорят наше восстановление и развитие.

Конференция по вопросам восстановления Украины

Нынешняя Конференция по восстановлению Украины (URC 2023) пройдет в Лондоне 21 и 22 июня.

В конференции должны принять участие более тысячи иностранных чиновников из 61 государства, представители неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.

На конференции выступят президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Украины Владимир Зеленский, Шмыгаль и премьер-министр Британии Риши Сунак.

На ней будут обсуждать реформы, необходимые для послевоенного восстановления Украины, стимулирования торговли и инвестиций, восстановления человеческого капитала. Также внимание будет уделено энергетическому восстановлению Украины и разминированию.

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