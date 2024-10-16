ua en ru
Ср, 16 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Трейдеры призвали ввести европейский уровень ценовых ограничений на рынке электроэнергии

Среда 16 октября 2024 18:34
UA EN RU
Трейдеры призвали ввести европейский уровень ценовых ограничений на рынке электроэнергии Фото: трейдеры призвали ввести европейский уровень ценовых ограничений на рынке электроэнергии (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Ведущие трейдинговые компании Украины, в частности Trade Energy Solution, D Trading, Де Трейдинг и Еврореконструкция, выступили с инициативой по внедрению европейского уровня ценовых ограничений на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документы , адресованные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Компания Trade Energy Solution в своем обращении к НКРЭКУ отмечает необходимость отказа от ручного регулирования и установления предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках в соответствии с европейскими стандартами. Компания считает, что такой шаг будет способствовать развитию конкуренции и предотвращению кризисных явлений на рынке электроэнергии.

Компания D Trading подчеркивает важность установления предельных цен на европейском уровне как необходимого этапа подготовки к market coupling – процессу объединения рынков электроэнергии Украины и ЕС.

ООО "Де Трейдинг" акцентирует внимание на том, что либерализация рынка электроэнергии является ключевым фактором для функционирования экономики Украины, особенно в условиях нестабильной работы генерирующих мощностей и потребности Объединенной энергосистемы Украины в импортируемой электроэнергии.

Компания "Евро-Реконструкция" отмечает необходимость введения прозрачного и конкурентного способа продажи электроэнергии без каких-либо нерыночных ограничений цены.

Напомним, Государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" также выступил за принятие европейских норм на рынке электроэнергии. Это является необходимым шагом на пути к market coupling (объединение европейского и украинского энергетических рынков – ред.)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
В тайных дополнениях плана победы идет речь об ударах по территории РФ, - Подоляк
В тайных дополнениях плана победы идет речь об ударах по территории РФ, - Подоляк
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам