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У Роттердамі COVID-протест переріс у бунт. Поліція стріляла у відповідь, є поранені

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Нідерланди, Субота 20 листопада 2021 03:40
У Роттердамі COVID-протест переріс у бунт. Поліція стріляла у відповідь, є поранені Фото: протести в Роттердамі переросли в бунт (twitter.com/CatJam_AlienPls)
Автор: Наталья Скороход

В Роттерда (Нідерланди) протести, спрямовані проти COVID-обмежень, переросли в бунт. В результаті поліція відкрила вогонь по протестувальниках і поранила двох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Голландська поліція повідомила, що зробила попереджувальні постріли по протестуючих в результаті заворушень в Роттердамі, оскільки демонстранти підпалили автомобілі й кидали каміння в поліцейських.

"Демонстрація, яка розпочалася сьогодні ввечері о 20:00 на Coolsingel, викликала заворушення. Пожежі почалися в декількох місцях. Був запущений феєрверк, і поліція зробила кілька попереджувальних пострілів", - заявили в поліції.

Там уточнили, що є травми, пов'язані з пострілами.

Також видання Reuters уточнює, що в результаті стрілянини було поранено двоє людей. Поліція розганяла протестувальників на конях і застосовувала водомети.

"Ми знаємо, що, принаймні, дві людини були поранені, ймовірно, в результаті попереджувальних пострілів, але нам необхідно додатково з'ясувати точні причини", - повідомила виданню представник поліції Патрісія Весселс.

Поліцейські пояснюють свої дії тим, що бунт протестувальників ніс загрозу життю.

"Ми зробили попереджувальні постріли, і були також постріли прямою наводкою, тому що ситуація була небезпечною для життя", - зазначили в поліції.

Раніше повідомлялося, що у Нідерландах посилюють карантин. Влада прийняла рішення впускати в магазини та супермаркети за перепустками, а для кафе, ресторанів і казино скоротили час роботи на певний термін.

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