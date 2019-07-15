Третьяков: у новій Раді буду ставити в пріоритет питання ЖКГ

Фото: Олександр Третьяков (прес-служба)

Третьяков опублікував звіт результатів своєї роботи в Києві та 219 окрузі

Народний депутат, голова комітету ВР у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександр Третьяков заявив, що протягом роботи в парламенті нового скликання буде надавати особливу увагу питань інфраструктури та ЖКГ. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, а також опублікував звіт результатів своєї роботи в Києві та 219 окрузі в Святошинському районі, який представляв у Верховній раді восьмого скликання.

Звіт діяльності народного депутата Олександра Третьякова (2014-2019) - II частина Як і обіцяв, публікую відео з другою частиною мого звіту за 5 років у парламенті. Вона стосується результатів роботи у Києві та 219 окрузі в Святошинському районі, який я представляв у Верховній Раді. Більш детально зі звітом можна ознайомитися на офіційному сайті http://tretiakov.org/zvity. Минулі 5 років я, насамперед, присвятив вирішенню проблемних питань освіти, медицини, розвитку спортивної інфраструктури. І район дійсно побачив системні зміни у цих напрямках. Настав час визначити нові пріоритети та орієнтири. Протягом роботи у парламенті нового скликання надаватиму особливу увагу питанням інфраструктури та ЖКГ, та буду відстоювати фінансову децентралізацію для Києва - створення районних рад та передачу їм повноважень. Гроші мають прийти на місця, тоді й кожен район матиме більше можливостей для розвитку. Дякую святошинцям за довіру та підтримку, а також за ті, що охоче брали участь у реалізації багатьох наших проектів для району! Ми - разом! Працюємо далі. Опубліковано Олександром Третьяковим Неділя, 14 липня 2019 р.

"Минулі 5 років я, насамперед, присвятив вирішенню проблемних питань освіти, медицини, розвитку спортивної інфраструктури. І район дійсно побачив системні зміни в цих напрямках. Настав час визначити нові пріоритети та орієнтири. Крім питання розвитку інфраструктури та ЖКГ, буду відстоювати фінансову децентралізацію для Києва - створення районних рад та передачу їм повноважень. Гроші повинні прийти на місця, тоді кожен район буде мати більше можливостей для розвитку", - зазначив він.

У звіті зазначено, що за сприяння народного депутата, фінансування розвитку Святошинського району, порівняно з 2015 роком було збільшено більш ніж 3 рази. За п'ять років район отримав 62 млн грн додаткового фінансування за рахунок державної цільової субвенції за поданням Олександра Третьякова.

"Святошинський район вийшов на друге місце в столиці за темпами впровадження програми "Нова українська школа". Здійснено ремонт у всіх школах та дитсадках району, створено понад 700 нових місць у дитсадках району, що дозволило зменшити чергу в два рази", - наголошується в звіті.

В рамках проектів у сфері охорони здоров'я, як йдеться у звіті, було відремонтовано 5 комунальних медичних установ району та завершується реконструкція консультативно-діагностичного центру та оздоровчого комплексу з двома дитячими басейнами в Святошино, діють програми безкоштовних медичних консультацій та забезпечення ліками.

Крім того, кожна третя школа Святошино отримала відремонтований стадіон - усього в районі їх оновлено 25. А в 2018 році був відкритий найбільший у Києві пришкільний стадіон. Встановлено 139 дитячих і 98 спортивних майданчиків.

Також, як зазначається у звіті народного депутата, було здійснено понад 1000 ремонтів у житлових будинках району. Вперше за 40 років проведено капітальний ремонт Центру культури "Святошин", і відроджений кінотеатр "Лейпциг" - єдиний кінотеатр на Борщагівці.

"В районі діє єдиний в Києві Центр соціальних служб і сучасний Центр надання адміністративних послуг. У Святошинському районі на постійній основі діють 5 громадських приймалень Олександра Третьякова, де за п'ять років було опрацьовано понад 43 тисяч звернень громадян", - йдеться у звіті.