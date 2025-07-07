Третья сила? Почему в США только две партии и как Илон Маск хочет сломать эту систему

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Почему Илон Маск решил бросить вызов политической системе США?

Почему в Штатах доминируют только две партии?

Почему новые политсилы не имеют успеха на общегосударственном уровне?

Что может изменить эту ситуацию?

7 июня Илон Маск заявил, что в США нужно создать новую политическую партию, "которая будет представлять 80% среднего класса". Это заявление появилось после его публичной ссоры с президентом США Дональдом Трампом и вызвало настоящее возмущение в Штатах. Маск провел голосование на своей странице в X, после чего действительно объявил о создании новой политсилы - America Party.

Вызов двухпартийной системе бросают и с другой стороны. В Нью-Йорке в праймериз Демократической партии на пост мэра города победил Зохран Мамдани, левый политик угандийско-индийского происхождения, член союзной демократам партии "Демократические социалисты Америки".

Это лишь последние, но далеко не единственные свидетельства того, что в американском обществе есть мощный запрос на новую политическую силу.

В США на протяжении многих лет доминируют две большие партии - Демократическая и Республиканская. Только от них избираются президенты и абсолютное большинство членов Конгресса. Для многих американцев это выглядит не как полноценная свобода выбора, а как возможность выбрать "меньшее зло". Особенно это было актуально в прошлом году, когда за президентское кресло боролись пожилые и неоднозначные Дональд Трамп и Джо Байден, которого впоследствии заменила контраверсийная Камала Харрис.

Согласно опросу Gallup в октябре прошлого года, 58% американцев считали, что нужна третья политическая партия, поскольку Республиканская и Демократическая партии плохо представляют интересы народа. Это немного меньше, чем рекордные 63% в 2023 году, но все еще отражает значительную неудовлетворенность двухпартийной системой. 69% независимых избирателей, 53% демократов и 48% республиканцев поддерживают идею третьей партии.

По данным Pew Research Center, эта поддержка особенно высока среди более молодых избирателей: 48% тех, кто моложе 30 лет, и 46% - среди респондентов в возрасте 30-49 лет.

Почему в США только две партии

Формально, в США зарегистрировано много общенациональных партий. Наиболее заметные среди них - Конституционная партия, партия Зеленых и Либертарианская партия. Однако большинство из них имеют незначительное влияние на политическую ситуацию.

Выборы в США, как правило, проходят по мажоритарной избирательной системе - как на уровне штатов, так и общегосударственные. В такой системе работает принцип "победитель получает все" - кандидат, который побеждает в своем округе, занимает место в Конгрессе, независимо от того, насколько незначительным, хоть и в один голос, было его преимущество.

Это способствует концентрации голосов вокруг двух основных партий, поскольку голосование за кандидата от меньших партий часто воспринимается как "потерянный голос".

Кроме того, во многих штатах для новых партий усложнены правила доступа к выборам. К примеру, кандидаты от третьей партии часто должны собрать тысячи подписей, что требует значительных ресурсов. Две основные партии имеют налаженную инфраструктуру для этого и легко выполняют это требование, тогда как у малых партий может не быть для этого ресурсов.

Кроме того, важны финансовые ресурсы. Избирательные кампании в США являются дорогостоящими, и крупные доноры обычно поддерживают только кандидатов от двух основных партий, которые имеют реальные шансы на победу. Медиа также обычно уделяют меньше внимания кандидатам от третьих партий, что снижает их видимость.

Тем не менее, время от времени единичные представители третьих партий получают мандаты благодаря своей харизме. Особенно на местном уровне - в Конгрессах отдельных штатов. Однако, в таких случаях речь идет скорее об отдельных политиках, а не системной партийной работе.

Может ли что-то измениться - успешные примеры

Роль партий растет на высшем уровне - начиная с выборов губернатора штата. Из-за больших масштабов здесь не обойтись малой командой единомышленников и нужна хотя бы какая-то сеть агитаторов.

В современной истории США было несколько случаев, когда третья партия достигала успеха на уровне отдельного штата.

В 1998 году рестлер и актер Джесси Вентура стал губернатором Миннесоты от "Партии реформ", получив 37% голосов. Среди прочего, его победе способствовала харизма, медийная популярность и разочарование избирателей в двухпартийной системе.

В штате Коннектикут на выборах 1990 года губернатором стал Ловелл Уэйкер от Партии Коннектикута, получив поддержку благодаря своей умеренной позиции и критике основных двух партий.

В том же году Аляску возглавил Уолтер Хикель, избранный губернатором от Партии независимости Аляски, выступавшей за большую автономию штата.

На общегосударственном уровне единственным успешным примером является кампания Теодора Рузвельта от Прогрессивной партии в 1912 году. На президентских выборах он получил 27,4% голосов избирателей и 88 голосов в Коллегии выборщиков, заняв второе место. Это единственный случай, когда представитель третьей партии опередил кандидата от одной из основных партий - республиканца Уильяма Тафта.

Однако Рузвельт опирался на личный бренд, который до того уже был наработан. До того он дважды уже был президентом. А Прогрессивная партия возникла в результате откола от Республиканской, поэтому вся партийная инфраструктура на местах также была готова. Однако после проигрыша на выборах партия исчезла так же быстро, как появилась.

Все эти примеры показывают, что сформировать третью партию в США теоретически можно, но для этого нужны деньги на кампанию, мощный личный бренд ее лидера, а также поддержка части элит в Вашингтоне и на местах большинства штатов.

Последний пункт особенно важен, и добиться его труднее всего - те, кто пошел бы против демократов и республиканцев должны быть готовы к потерям - от сорванных государственных контрактов и экономических убытков до ударов по личной репутации. К слову, в рамках ссоры с Маском Трамп уже намекал на проверку контрактов Маска с государственными органами, а также на депортацию миллиардера из США.

Поэтому большинству местных элит проще договориться о союзе с демократами или республиканцами. Однако, ситуация может измениться. В конце концов, в США времен Трампа многие вещи происходят впервые в истории.