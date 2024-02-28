Третья штурмовая выбила оккупантов из Красногоровки под Донецком

Украинские военные смогли выбить оккупантов из Красногоровки в Донецкой области. Ранее россияне частично вошли в город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3-ю отдельную штурмовую бригаду.
Военные отметили, что накануне силы армии РФ накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.
Скриншот: Красногоровка (deepstatemap.live)
Чтобы не позволить врагу закрепиться подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, штурмовых батальонов осуществили боевую операцию по зачистке города от сил врага.
"За короткий промежуток времени противник успел подготовиться к долговременной обороне и несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери - около 100 оккупантов "200-ми" и "300-ми", - сообщила бригада.
Также военные сообщили, что россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в занятых ими домах.
"По состоянию на сейчас Красногоровка находится под контролем украинских войск", - подытожила третья штурмовая бригада ВСУ.
Ранее в социальных сетях появлялись сообщения о том, что оккупанты продвинулись к окрестностям Красногоровки и даже начали постепенно в него заходить.
В Институте изучения войны сообщалось, что российские войска пытаются использовать тактические возможности, появившиеся после захвата Авдеевки, и поддерживают относительно быстрый темп наступательных операций до того, как украинские войска установят более сплоченные и сложные для прохождения оборонительные линии в этом районе.
Представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий заявлял, что украинские воины продолжают оборонительную операцию под Авдеевкой. Этому способствует рельеф местности, в частности, каскад водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Бердычи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.