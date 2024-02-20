Третья штурмовая о ситуации в Авдеевке: у врага достаточно сил, основное направление - Ласточкино

Российская армия возле Авдеевки имеет достаточно сил для того, чтобы продолжить свое наступление дальше и оккупировать территории Украины.

Об этом заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По его словам, третья штурмовая бригада вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки. Однако интенсивность боев все еще очень высока, хотя и не столь жестка, как была в самой Авдеевке.

При этом основное направление для россиян на сегодня - Ласточкино.

"Мы четко отдаем себе отчет, что в самом городе россияне имеют достаточно сил для дальнейшего наступления", - написал Жорин.

Увлечения россиянами Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести находившиеся под угрозой окружения врагом украинские войска из Авдеевки. Причиной послужили штурмовые действия существенно превосходя сил противника в плотной застройке города при активной поддержке авиации.

По данным Института изучения войны, Силы обороны смогут создать новые оборонительные рубежи недалеко от Авдеевки и остановить дальнейшее продвижение врага.

За сутки 18 февраля россияне пытались штурмовать поселок Ласточкино к западу от Авдеевки, но Силы обороны отразили 14 вражеских атак.

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что обрушение Авдеевского фронта маловероятно. Карта Deep State свидетельствует о некотором успехе врага в сторону Ласточкина к западу от Авдеевки.

Детальнее об этом, возможных угрозах и о том, смогут ли Силы обороны сдержать враждебный напор, - в материале РБК-Украина.

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