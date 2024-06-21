Третья штурмовая показала видео уничтожение наблюдательного пункта и базирование россиян

"Артиллеристы Третьей штурмовой поразили наблюдательный пункт и точку накопления сил врага для дальнейших штурмов. Выжгли посадки с оккупантами, в том числе попаданиями кассетных боеприпасов", - подписали бойцы видео.

В бригаде отметили, что с помощью артиллерии оказывают поддержку нашей пехоте. В частности, в боях на Харьковском направлении работают бойцы 3-й САБ из "Команды выстрел".

Недавно РБК-Украина писала о том, как пограничники поразили неприятельский расчет беспилотников в гражданской застройке.

Кроме того, бойцы ГНСУ провели серию успешных ударов по инженерным обустройствам позиций оккупантов.

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