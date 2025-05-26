Третья штурмовая показала видео о том, как работают дроны от киевлян

Командование Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ поблагодарило киевлян за помощь, оказанную за средства бюджета столицы. На страницах Третьей штурмовой в соцсетях опубликовано видео работы FPV-дронов, которые ранее передал бойцам от киевлян мэр столицы Виталий Кличко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

"Дроны ежедневно демонстрируют эффективность, особенно в руках пилотов бригады. Благодарны за поддержку столицы, и продолжаем насыпать врагу", - отметили в Третьей штурмовой.

На видео показаны кадры уничтожения вражеской техники.

"Это эпические попадания и разрыв тяжелой бронированной техники на территории Харьковщины. За пультом - бойцы различных подразделений Тройки. Десятки вражеских танков, ББМ, ВАТ. Оккупанты не доехали до пункта назначения и благодаря современному оружию этой войны и мастерам летательного дела нашли вечную стоянку на наших рубежах", - отметили в бригаде.

Ранее сообщалось, что в апреле мэр Киева Виталий Кличко посетил 7 бригад на Донецком и Харьковском направлениях. Он привез бойцам более 3600 FPV-дронов и различное снаряжение, приобретенное за средства столичного бюджета. В частности, бойцы 3 ОШБр получили от общины Киева 1000 беспилотников различных модификаций.

Также сообщалось, что Киев с начала лет выделил на помощь силам обороны и безопасности более 5,5 млрд грн и планирует на ближайшей сессии выделить еще более полумиллиарда гривен.