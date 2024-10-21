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Свентек впервые за год потеряла лидерство: где украинки в свежем рейтинге топ-теннисисток

Понедельник 21 октября 2024 10:27
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Свентек впервые за год потеряла лидерство: где украинки в свежем рейтинге топ-теннисисток Фото: Арина Соболенко и Ига Свентек поменялись позициями в рейтинге WTA (x.com/MutuaMadridOpen)
Автор: Антон Федорцив

Марта Костюк осталась сильнейшей украинской теннисисткой в классификации Женской теннисной ассоциации (WTA), а полячка Ига Свентек потеряла статус первой ракетки мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Лидерство в планетарном рейтинге WTA завоевала белоруска Арина Соболенко. Она набрала 9706 зачетных очков и опередила польскую теннисистку на 41 пункт.

Свентек не выходила на корт после Открытого чемпионата США в начале сентября. Титулованная полячка несколько раз жаловалась из-за насыщенного календаря и снялась с нескольких престижных соревнований. Она держалась на первой строчке классификации с октября 2023-го.

Лучшая среди украинок Костюк опустилась на одну позицию и оказалась на 18-м месте. Одну строчку потеряла и Элина Свитолина (26-я позиция). Тем временем Даяна Ястремская (34-е место) и Ангелина Калинина (54-е) немного прибавили, но все четверо спортсменок досрочно завершили сезон-2024.

Главная сенсация отечественного тенниса – Юлия Стародубцева – поднялась на две позиции вверх. Теперь она занимает 89-е место. Зато опытная Леся Цуренко "обвалилась" на 19 ступенек (120-е) и уже оказалась рядом с молодой Дарьей Снигур (126-е).

Свентек впервые за год потеряла лидерство: где украинки в свежем рейтинге топ-теннисисток

К слову, накануне Стародубцева зачехлила ракетку в квалификации Guangzhou Open.

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Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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