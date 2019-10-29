Третя ракетка світу знялася з Підсумкового турніру WTA через травму

Третя ракетка світу Наомі Осака достроково завершила свої виступи на Підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) в китайському Шеньчжені. Про це повідомляє прес-служба організації.

Японська тенісистка знялася зі змагань через травму плеча. Замість неї на турнірі виступить голландка Кікі Бертенс, якій вже сьогодні, 29 жовтня, належить зіграти з Ешлі Барті.

"Я засмучена тим, що змушена знятися. Це прекрасний турнір, подія року в WTA. Я не так хотіла завершити Підсумковий і сезон в цілому. Буду чекати одужання і сподіватися на повернення в Шеньчжень в наступному році", - сказала Осака.

Варто зазначити, що на старті змагань дворазова переможниця турнірів "Великого шолома" здолала чешку Петру Квітову з рахунком (7:6(1), 4:6, 6:4).

У нинішньому сезоні японка перемогла на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open), а також на турнірах в Осаці і Пекіні.

Чинною чемпіонкою є Еліна Світоліна. Українська тенісистка також провела перший матч на Підсумковому турнірі, в якому перемогла Кароліну Плішкову у двох сетах.