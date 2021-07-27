Третя медаль України на Олімпіаді-2020. Пара Стрільців Омельчук-Костевич отримали бронзу зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-ти метрів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
У боротьбі за "бронзу" українці виграли у пари сербів Мікеч-Арунович з рахунком 16:12.
У фіналі мікст-пара Пан Вей - Цзянь Рансінь (Китай) завоювала першу в історії золоту нагороду Олімпійських ігор в мікст стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. Переможці обійшли в фіналі представників ОКР Черноусова - Бацарашкіну.
Нагадаємо, що українські гімнасти посіли 7 місце.