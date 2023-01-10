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России можно противопоставить только новый уровень современной военной техники, - Зеленский

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Украина, Вторник 10 января 2023 22:26
России можно противопоставить только новый уровень современной военной техники, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Агрессивным действиям России можно противопоставить новый уровень современной военной техники, который может получить Украина от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Разговаривал с лидерами европейских государств о ситуации на поле боя: о тяжелой ситуации на Донетчине, о постоянных российских штурмах и том факте, что Россия не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед какой-либо преступной активностью", - говорится в заявлении.

По словам президента, этому можно противопоставить только новый уровень современной военной техники, который может получить Украина от партнеров. Он поблагодарил всех лидеров, которые помогают Украине, за понимание того, что именно сейчас пришло время для новых мощных решений, для новой мощной поддержки.

"Свободный мир имеет все необходимое, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению. И это важно не только для нас. Это важно для глобальной демократии - для всех, кто ценит свободу", - добавил глава государства.

Президент отметил, что поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным - несмотря на всех и все, кого и что Россия будет пытаться бросить в бой.

Напомним, что украинские защитники продолжают держать оборону в Соледаре, в рядах российских войск много потерь.

Переговоры о предоставлении Украине ракет ATACMS ведутся очень интенсивно.

Западные чиновники предупреждают, что Украина не сможет отвоевать у России значительную часть территории без увеличения военного потенциала, включая танки и бронемашины.

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