России можно противопоставить только новый уровень современной военной техники, - Зеленский

"Разговаривал с лидерами европейских государств о ситуации на поле боя: о тяжелой ситуации на Донетчине, о постоянных российских штурмах и том факте, что Россия не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед какой-либо преступной активностью", - говорится в заявлении.

По словам президента, этому можно противопоставить только новый уровень современной военной техники, который может получить Украина от партнеров. Он поблагодарил всех лидеров, которые помогают Украине, за понимание того, что именно сейчас пришло время для новых мощных решений, для новой мощной поддержки.

"Свободный мир имеет все необходимое, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению. И это важно не только для нас. Это важно для глобальной демократии - для всех, кто ценит свободу", - добавил глава государства.

Президент отметил, что поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным - несмотря на всех и все, кого и что Россия будет пытаться бросить в бой.