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Третій зять Назарбаєва пішов у відставку

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Алмати, Понеділок 17 січня 2022 08:12
Третій зять Назарбаєва пішов у відставку Фото: колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв (kazakh-tv kz)
Автор: Анастасія Рокитна

Зять колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Тимур Кулібаєв залишив посаду голови Національної палати підприємців "Атамекен". Це вже третій зять Назарбаєва пішов у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт держфонду "Самрук-Казина".

У релізі йдеться, що такі рішення прийняли ради директорів компаній. Однак, причини не вказали.

11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що завдяки його попереднику в країні "з'явилася група дуже прибуткових компаній і прошарок багатих людей навіть за міжнародними мірками".

Раніше родичів Назарбаєва звільнили з провідних посад нацкомпаній. Йдеться про його зятів.

Нагадаємо, у містах Казахстану з житлових будинків і будівель організацій почали знімати таблички, де згадується ім'я екс-президента Нурсултана Назарбаєва.

Зазначимо, на початку 2022 року Казахстан охопили масові протести і заворушення, і перший президент Нурсултан Назарбаєв жодного разу не виступив публічно, хоча має титул єлбаси - довічного лідера нації. Місцеві ЗМІ припускали, що він сім'єю покинув країну, але у Назарбаєва заявляли, що він знаходиться в столиці.

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