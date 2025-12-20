Третий за неделю: в Турции снова обнаружили российский разведывательный дрон

Как сообщается, фермеры в микрорайоне Салур, район Маньяс провинции Балыкесир, сегодня сообщили о еще одном дроне, который нашли в поле.

Подразделения жандармерии охраняли место происшествия и перевезли беспилотник в Анкару для детального технического осмотра.

Официальные лица отметили, что собственность и происхождение остаются неопределенными, и что российское происхождение является лишь одной из рассматриваемых возможностей.

О пострадавших или повреждении имущества не сообщалось, поскольку дрон приземлился в безлюдной местности.

Фото: в Турции обнаружили российский разведывательный дрон (турецкие СМИ)