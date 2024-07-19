В Третьей штурмовой рассказали о тактике оккупантов в Харьковской области

Российские оккупанты пытаются штурмовать украинских воинов в Харьковской области. Для этого враг активно задействует пехоту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина в Telegram.
По его словам, россияне сейчас пополняют свои подразделения в Харьковской области "чем-то наподобие стрелецких батальонов". Это пехота, которая иногда выполняет штурмовые задачи.
"К примеру, подразделению передают батальон пехотинцев и поочередно волнами отправляют на штурмовые задачи. Главное - добежать до определенных позиций хоть кому-то, и сидеть там пока еще кто-нибудь не прибежит", - отметил Жорин.
Он добавил, что на некоторых участках такая тактика сработала из-за количества людей и интенсивности. Но большинство такой пехоты уничтожили украинские защитники.
"В том числе большой процент потерь у них из-за запрета на оказание медицинской помощи. Чтобы не отвлекались от основных задач", - рассказал замкомандира Третьей штурмовой.
Напомним, несколько месяцев назад российские оккупанты начали попытки продвижения на севере Харьковской области, где они сосредоточили десятки тысяч своих солдат.
Украинские защитники дали врагу отпор, поэтому он не достиг успеха. Сейчас, как отмечали в Генштабе, там происходят боевые столкновения возле Глубокого и Волчанска.
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