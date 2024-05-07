В Третьей штурмовой показали, как уничтожают оккупантов с помощью FPV-дронов (видео)

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ продолжают уничтожать российских окупантов и их технику. Ликвидацию захватчиков с помощью FPV-дронов зафиксировали на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригады.
"Заскамили россиян, которые пытались скрыться в домах и блиндажах. На ходу взорвали вражеские легковушку, грузовик, и убегающую от дрона пехоту", - говорится в сообщении под видео.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1160 российских оккупантов.
Таким образом, общие потери российской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 476 460 солдат.
Также воины ВСУ уничтожили 25 танков, 14 ББМ, 37 артсистем и другую технику врага.
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