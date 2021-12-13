Третій політ туристів від Blue Origin: з'явилося відео зсередини капсули

Американська компанія Blue Origin, яка належить підприємцю Джефу Безосу, здійснила свій третій суборбітальний політ ще 11 грудня. В мережі з'явилося відео, яке було записано зсередини капсули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Youtube-канал компанії BlueOrigin.

Подробиці третього суборбітального польоту:

політ відбувся зі стартового майданчика Corn Ranch у штаті Техас;

це був перший політ в якому брали участь шість членів екіпажу;

політ тривав 10 хвилин та 13 секунд, а максимальна швидкість ракети склала 3,611 тисячі кілометрів на годину.

Додамо, що суборбітальний політ, це політ по траєкторії, зі швидкістю, яка не перевищує першу космічну (швидкість, яка потрібна для того, аби апарат вийшов на орбіту).

Сьогодні ж, лише компанія SpaceX має можливість доставляти туристів на орбіту Землі.