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Третій німецький літак евакуював з Кабула в Ташкент 139 осіб

Автор: Анна Полисученко

Третій німецький літак евакуював з Кабула в Ташкент 139 осіб. Два попередні рейси евакуювали ще близько 130 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС ФРН Хайко Мааса.

За словами міністра, людей вивозять спочатку в Ташкент, а потім, вже цивільними літаками авіакомпанії Lufthansa, евакуйованих громадян перевозять у ФРН.

Сьогодні вночі, зазначив Маас, планується евакуювати ще 180 осіб.

Раніше у вівторок екіпажу другого німецького транспортного літака Бундесверу A400M вдалося вивезти з Кабула близько 120 осіб. Перший борт зміг вивезти в хаосі Кабульського аеропорту тільки сімох людей.

США і їх союзники, в тому числі ФРН, вивозять з Афганістану своїх громадян і афганців, яким загрожує небезпека, після того, як владу в країні захопили представники терористичного руху "Талібан".

Нагадаємо, що раніше німецький літак зміг евакуювати з Кабула 7 осіб, хоча вміщує більше сотні.

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КабулАфганистан