"Третій лідер" Китаю наступного тижня відвідає Росію

Головний китайський депутат Лі Чжаньшу відвідає Росію наступного тижня. Він стане найбільш високопоставленим представником китайської влади, який приїде до РФ з початку її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Повідомляється, що "третій лідер" Китаю, який очолює постійний комітет Всекитайських зборів народних представників приїде з офіційним візитом. Також повідомляється, що він візьме участь у Східному економічному форумі (СЕФ). Лі Чжаньшу відвідає Росію в рамках турне, в ході якого представника КНР приймуть також в Монголії, Непалі та Південній Кореї. Відзначимо, лідер Китаю Сі Цзіньпін не залишав країну з початку пандемії 2019 року.