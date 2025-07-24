ua en ru
Чт, 24 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Третий день протестов: как в Киеве проходит митинг против закона о НАБУ и САП

Четверг 24 июля 2025 21:12
UA EN RU
Третий день протестов: как в Киеве проходит митинг против закона о НАБУ и САП Фото: протесты в Киеве 24 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Виталий Носач

В Киеве в четверг вечером, 24 июля, люди массово вышли на протесты против закона, который урезает полномочия НАБУ и САП. Это уже третий день митингов в столице.

Подробнее о протестах - в материале РБК-Украина.

По словам очевидцев, на этот раз на площади возле театра им. Франко также собралось большое количество людей с плакатами. Однако количество протестующих сегодня - значительно меньше чем вчера.

Напомним, что митингующие выбрали расположение возле театра потому, что это ближайшее место к Офису президента на Банковой. В частности вчера толпа была видна из здания ОП.

Фото: протесты в Киеве 24 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)

По данным источников РБК-Украина, в течение первого дня акции, 22 июля, на площади возле театра Франко в целом могло побывать до 5 тысяч человек.

Сама площадь способна одновременно вместить примерно 2,5 тысячи человек, однако в течение вечера участники приходили и уходили, поэтому общее количество присутствующих за все время протеста могло достичь около 5 тысяч.

Протесты в других городах

Предыдущие два дня митингующие собирались также во многих городах - Олесе, Львове, Харькове, Днепре и других.

Сегодня же в сети уже сообщали о митингующих в Одессе - в меньшем количестве чем вчера.

Подробно о том, как протесты проходили 23 июля - читайте здесь.

Закон о НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла закон, который ограничивает полномочия НАБУ и САП.

Отныне генеральный прокурор имеет право вмешиваться в ход расследований: передавать дела другим органам, менять подследственность и давать обязательные указания детективам НАБУ и прокурорам САП.

Все детали закона - в материале РБК-Украина.

А уже сегодня президент Владимир Зеленский подал в Раду собственный законопроект по НАБУ и САП. Что известно о документе - можно прочитать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ САП Киев Митинг
Новости
Залужный дал неутешительный прогноз по продолжительности войны
Залужный дал неутешительный прогноз по продолжительности войны
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки