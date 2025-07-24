Третій день протестів: як у Києві проходить мітинг проти закону про НАБУ і САП

У Києві у четвер ввечері, 24 липня, люди масово повиходили на протести проти закону, який урізає повноваження НАБУ і САП. Це вже третій день мітингів у столиці.

Детальніше про протести - в матеріалі РБК-Україна .

За словами очевидців, цього разу на площі біля театру ім. Франка також зібралась велика кількість людей з плакатами. Однак кількість протестуючих сьогодні - значно менша ніж вчора.

Нагадаємо, що мітингувальники обрали розташування біля театру тому, що це найближче місце до Офісу президента на Банковій. Зокрема вчора натовп було видно з будівлі ОП.

Фото: протести у Києві 24 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)

За даними джерел РБК-Україна, протягом першого дня акції, 22 липня, на площі біля театру Франка загалом могло побувати до 5 тисяч людей.

Сама площа здатна одночасно вмістити приблизно 2,5 тисячі осіб, однак упродовж вечора учасники приходили та йшли, тож загальна кількість присутніх за весь час протесту могла сягнути близько 5 тисяч.

Протести в інших містах

Попередні два дні мітингувальники збирались також у багатьох містах - Олесі, Львові, Харкові, Дніпрі та інших.

Сьогодні ж у мережі вже повідомляли про мітингувальників в Одесі - у меншій кількості ніж вчора.

Детально про те, як протести проходили 23 липня - читайте тут.