Третій агент РФ залишився в Британії після нападу на Скрипала, - Telegraph

Мова йде про офіцера під вигаданим ім'ям Сергій Федотов

Третий агент спецслужб Российской Федерации, связанный с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Великобритании после покушения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

Сообщается, что российский офицер военной разведки - под вымышленным именем Сергей Федотов - в тот же день прибыл в Великобританию вместе с двумя другими киллерами, совершившими покушение на Сергея Скрипала.

Отмечается, что Федотов должен был лететь тем же рейсом, что Петров с Бошировым. Однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Британии установили все детали в деле о покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Так, агентская сеть ГРУ, которая стояла за атакой в Солсбери, раскрыта и ликвидирована, и в ближайшие годы угроза со стороны этой спецслужбы миновала. В частности, установлены детали заговора, в том числе и цепочка людей, которая стояла во главе этого покушения. При этом источники уверяют, что цепочка ведет к высшему руководству России.