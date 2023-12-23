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Треть энергомикса в энергосистеме производит тепловая генерация, - замминистра энергетики

Суббота 23 декабря 2023 17:41
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Треть энергомикса в энергосистеме производит тепловая генерация, - замминистра энергетики Фото: треть энергомикса в энергосистеме производит тепловая генерация (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

На сегодняшний день половину электроэнергии в энергосистеме производит атомная генерация, еще треть - тепловая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослава Демченкова.

По его словам, в сети работают все 9 блоков АЭС, расположенных на подконтрольной территории Украины. Еще 6 блоков Запорожской АЭС не поставляют электрическую энергию, потому что находятся в оккупированном Энергодаре. Еще почти 30% энергомикса, по данным Демченкова – это тепловая генерация.

"У нас сейчас работают более 20 блоков тепловой генерации (ТЭС и ТЭЦ – РЕД.), которые сжигают очень дорогие угли и природный газ", - рассказал он, призвав бережно потреблять электроэнергию.

"Понимаете, что экономя, не включая дополнительные электроприборы и более разумно потребляя электроэнергию, мы делаем так, что мы меньше сжигаем этот дорогостоящий уголь и газ. И таким образом мы совместно можем сэкономить достаточно дорогие и дорогие ресурсы", - подчеркнул он.

Демченков отметил, что это значительные проценты, позволяющие сэкономить природный газ и уголь, и балансировать (энергосистему, - ред.).

"Тепловая генерация балансирует путем того, что атомную генерацию у нас нет возможности быстро исключать, а другая часть генерации "зеленой" - солнце и ветер, они очень зависимы от погодных условий. Таким образом у нас сейчас значительная часть - балансирующая генерация угля и газа ", - отметил чиновник.

Как сообщалось, по состоянию на середину декабря уровень запасов газа в подземных хранилищах Украины составляет около 13,5 млрд куб. м, уголь на складах ТЭС и ТЭЦ - 780 тыс. тонн.

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