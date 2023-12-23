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Третину енергоміксу в енергосистемі виробляє теплова генерація, - замміністра енергетики

Субота 23 грудня 2023 17:41
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Третину енергоміксу в енергосистемі виробляє теплова генерація, - замміністра енергетики Фото: третину енергоміксу в енергосистемі виробляє теплова генерація (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

На сьогодні половину електроенергії в енергосистемі виробляє атомна генерація, ще третину - теплова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослава Демченкова.

За його словами, в мережі працюють усі 9 блоків АЕС, які розташовані на підконтрольній території України. Ще 6 блоків Запорізької АЕС не постачають електричну енергію, бо знаходяться в окупованому Енергодарі. Ще майже 30% енергоміксу, за даними Демченкова - це теплова генерація.

"У нас зараз працюють понад 20 блоків теплової генерації (ТЕС і ТЕЦ – РЕД.), які спалюють дуже дороге вугілля і природний газ", - розповів він, закликавши ощадливо споживати електроенергію.

"Розумієте, що заощаджуючи, не вмикаючи додаткові електроприлади і більш розумно споживаючи електроенергію, ми робимо так, що ми менше спалюємо це дороге вугілля і газ. І таким чином ми спільно можемо заощадити достатньо коштовні і дорогі ресурси", - підкреслив він.

Демченков зазначив, що це значні відсотки, які дозволяють зекономити природний газ і вугілля, і балансувати (енергосистему, - ред.).

"Теплова генерація балансує шляхом того, що атомну генерацію ми не маємо можливості швидко виключати, а інша частина генерації "зеленої" - сонце і вітер, вони дуже залежні від погодних умов. Таким чином у нас зараз значна частина - це балансуюча генерація вугілля і газу", - зазначив посадовець.

Як повідомлялося, станом на середину грудня рівень запасів газу в підземних сховищах України складає близько 13,5 млрд куб м, вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ - 780 тис. тонн.

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