Треть пораженных целей в июне - дело рук Сил беспилотных систем, - Сырский

Силы беспилотных систем активно уничтожают вражескую технику. В июне треть всех целей поразили именно они.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook .

Генерал рассказал, что провел совещание по вопросам развития беспилотных систем. В его ходе обсуждалась комплектование и подготовка экипажей, масштабирование и возможности подразделений.

В ходе совещания был доклад нового командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди. По словам Сырского, синергия подразделений СБС и "Линии дронов" дает хороший результат.

"В июне каждая третья вражеская цель - из всех пораженных Силами обороны Украины - на счету СБС. Всего за предыдущий месяц группировка Сил беспилотных систем поразила более 19,6 тысяч целей, уничтожила - 5024. В том числе обезврежено 88 российских танков, 129 боевых бронированных машин, 427 артиллерийских систем, 31 реактивную систему залпового огня", - добавил генерал.

При этом Силы беспилотных систем обезвредили более 4,5 тысяч российских солдат. Из них 2548 оккупантов ликвидированы.

Самыми эффективными подразделениями были:

"Птахи Мадяра";

"Фенікс";

"Ахіллес";

"Nemesis";

"Степові хижаки";

"Рарог".

Также в ходе совещания был проведен анализ эффективности применения морских дронов в Черном море и обсуждены изменения в применении средств радиоэлектронной борьбы противника.

"Всячески поддерживаю развитие применения дронов-перехватчиков. Чем больше у нас будет их и обученных экипажей, чем глубже эшелонируем основные направления - тем спокойнее будут спать украинцы в тыловых городах", - отметил Сырский.

Он рассказал, что россияне также совершенствуют и улучшают характеристики своих дронов, меняют тактику и чаще используют оптоволокно и искусственный интеллект, а также конструируют "герани" с турбореактивным двигателем.