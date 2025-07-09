ua en ru
Ср, 09 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Треть пораженных целей в июне - дело рук Сил беспилотных систем, - Сырский

Среда 09 июля 2025 20:22
UA EN RU
Треть пораженных целей в июне - дело рук Сил беспилотных систем, - Сырский Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Иван Носальский

Силы беспилотных систем активно уничтожают вражескую технику. В июне треть всех целей поразили именно они.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.

Генерал рассказал, что провел совещание по вопросам развития беспилотных систем. В его ходе обсуждалась комплектование и подготовка экипажей, масштабирование и возможности подразделений.

В ходе совещания был доклад нового командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди. По словам Сырского, синергия подразделений СБС и "Линии дронов" дает хороший результат.

"В июне каждая третья вражеская цель - из всех пораженных Силами обороны Украины - на счету СБС. Всего за предыдущий месяц группировка Сил беспилотных систем поразила более 19,6 тысяч целей, уничтожила - 5024. В том числе обезврежено 88 российских танков, 129 боевых бронированных машин, 427 артиллерийских систем, 31 реактивную систему залпового огня", - добавил генерал.

При этом Силы беспилотных систем обезвредили более 4,5 тысяч российских солдат. Из них 2548 оккупантов ликвидированы.

Самыми эффективными подразделениями были:

  • "Птахи Мадяра";
  • "Фенікс";
  • "Ахіллес";
  • "Nemesis";
  • "Степові хижаки";
  • "Рарог".

Также в ходе совещания был проведен анализ эффективности применения морских дронов в Черном море и обсуждены изменения в применении средств радиоэлектронной борьбы противника.

"Всячески поддерживаю развитие применения дронов-перехватчиков. Чем больше у нас будет их и обученных экипажей, чем глубже эшелонируем основные направления - тем спокойнее будут спать украинцы в тыловых городах", - отметил Сырский.

Он рассказал, что россияне также совершенствуют и улучшают характеристики своих дронов, меняют тактику и чаще используют оптоволокно и искусственный интеллект, а также конструируют "герани" с турбореактивным двигателем.

Потери россиян

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что вчера, 8 июля, украинским защитникам удалось обезвредить 1050 российских солдат.

При этом воины ВСУ уничтожили 68 артсистем и 227 дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Дрони Александр Сырский
Новости
Чем завершится встреча Зеленского с Келлогом в Италии: Подоляк дал прогноз
Чем завершится встреча Зеленского с Келлогом в Италии: Подоляк дал прогноз
Аналитика
Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос