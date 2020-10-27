ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Більше третини українців отримують зарплату "в конверті"

Київ, Вівторок 27 жовтня 2020 18:18
Більше третини українців отримують зарплату "в конверті"
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У червні 2020 року більшість українців отримували лише "білу зарплату". Водночас 36% громадян всю зарплату або її частину отримували неофіційно.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, 63,7% респондентів працювали на основі запису у трудовій книжці або письмового договору та отримували лише офіційну заробітну плату.

Водночас 16,4% працювали на основі запису у трудовій книжці або письмового договору, але частину зарплати одержували неофіційно (в конверті).

Ще 19,8% працювали на основі усної домовленості (без офіційного оформлення).

Більше третини українців отримують зарплату &quot;в конверті&quot;

Дослідження було проведене Центром Разумкова з 17 по 24 червня 2020 року серед 2 017 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод - інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними Держстату, кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років у другому півріччі 2020 року становила 3291,6 тисяч осіб. Це 20,5% від загальної чисельності працюючих українців цього віку.

Нагадаємо, опитування власників і топ-менеджерів українських компаній, проведене КМІС, показує, що у 2018 році 45% заробітної плати працівникам було виплачено неофіційно.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка зарплатаконвертопрос

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся