З третьої спроби: АМКУ дозволили розглядати скарги щодо публічних закупівель

Фото: публічні закупівлі (dzo.com.ua)

Верховна рада з третьої спроби в другому читанні схвалила законопроект №3132 про зміни до закону про Антимонопольний комітет України. Він стосується розгляду комітетом скарг у сфері державних закупівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За таке рішення проголосували 245 нардепів.

Закон концептуально переглядає механізм роботи комітету як органу оскарження. Закон про АМКУ доповнюється новою статтею 61. У ній визначені повноваження комітету як органу оскарження у сфері державних закупівель.

Таким чином, в АМКУ створять Комісію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель у складі не менше трьох уповноважених з розгляду таких скарг.

Уповноважених призначатиме та звільнятиме глава АМКУ. Порядок конкурсного відбору та призначення на посади уповноважених визначає комітет.

Кількість уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель становить десять осіб.

Строк повноважень такого уповноваженого становить сім років. Особа не може бути призначена на цю посаду більше ніж на два строки підряд.

Претендент на цю посаду повинен бути громадянином України, мати вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) (зокрема юридичну і/або економічну, і/або технічну), стаж роботи за фахом не менше п'яти років протягом останніх десяти років і вільно володіти державною мовою.

Нагадаємо, в середині грудня Верховна рада вдруге відправила на повторне друге читання законопроект №3132.

Як писало РБК-Україна, перший раз закон відправили на повторне друге читання у кінці квітня.

Так, у квітні 2020 року парламент підтримав за основу законопроект №3132. Тоді за документ проголосували 244 нардепа.