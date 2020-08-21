Майже третина українців сумують за СРСР

У середині серпня 2020 року 31,7% українців вважають, що розпад Радянського Союзу - це погано. Протилежної думки дотримуються 49,1% опитаних, решта 19,2% вагаються з відповіддю.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Як зазначають соціологи, сум за Радянським Союзом серед українців залишається, незважаючи на високий рівень підтримки рішення про незалежність країни.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2018 респондентів методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався в середині серпня 2020 року, за проголосували б 67,7% громадян.

Таким чином референдум був би безумовно виграний прихильниками незалежності. Так, голоси на ньому розподілилися б 84,4% - за і 15,6% - проти.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, наприкінці травня 2020 року половина українців (50%) не шкодують про розпад СРСР.